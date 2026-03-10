Schilder voert ploeg van 23 atleten aan voor WK indooratletiek

ARNHEM (ANP) - Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder voert de Nederlandse atletiekploeg aan voor de wereldkampioenschappen indoor, van 20 tot en met 22 maart in het Poolse Torun. Schilder voert met een stoot van 20,69 meter de wereldranglijst aan van dit jaar.

De ploeg bestaat in totaal uit 23 atleten. Acht vrouwen en vijf mannen komen individueel in actie. De rest maakt deel uit van de estafetteploegen op de 4x400 meter.

Lieke Klaver en Myrte van der Schoot lopen individueel de 400 meter, maar zijn ook opgenomen in de estafetteploegen. Nadine Visser behoort tot de kanshebbers voor een medaille op de 60 meter horden. Ze staat met een tijd van 7,78 seconden gedeeld tweede op de mondiale ranking van dit jaar. Samuel Chapple staat met zijn Nederlands record van 3.32,68 op de 1500 meter in de top vijf van de wereld.

Meerkampers Sofie Dokter en Jeff Tesselaar kregen een invitatie voor de WK. Dokter doet mee aan de vijfkamp en Tesselaar aan de zevenkamp.