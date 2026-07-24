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Daar is ie weer: Trump wil nog meer tarieven tegen 60 landen

Politiek
door Ans Vink
vrijdag, 24 juli 2026 om 9:18
donald-trump-stelt-zijn-wederkerige-tarieven-voor
De Verenigde Staten openen opnieuw een handelsfront. Washington voert vanaf vrijdag extra importheffingen van 10 tot 12,5 procent in op bepaalde goederen uit 60 handelspartners, waaronder producten uit de Europese Unie.
Volgens de Amerikaanse overheid is de maatregel nodig omdat veel landen te weinig doen om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt uit hun importketens te weren. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger beroept zich daarbij op Section 301 van de Trade Act van 1974, een juridische basis die het Witte Huis nu inzet na eerdere tegenslagen rond andere tarieven.
De timing is geen toeval. De tijdelijke algemene Amerikaanse importheffing van 10 procent, ingevoerd in februari onder Section 122 van dezelfde wet, loopt juist nu af omdat die route maximaal 150 dagen mag duren. Daardoor lijkt deze nieuwe stap vooral bedoeld om Trumps tariefpolitiek in aangepaste vorm overeind te houden.
Voor Europa is vooral onduidelijk hoe de nieuwe maatregel zich verhoudt tot het zogeheten Turnberry-akkoord. Dat akkoord uit de zomer van 2025 moest juist voorkomen dat de VS en de EU in een bredere handelsoorlog terecht zouden komen.

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