Brussel: nog onbekend hoeveel diesel EU-landen gaan vrijgeven

BRUSSEL (ANP) - Het is nog niet duidelijk hoeveel diesel EU-landen gaan vrijgeven uit hun noodvoorraden, zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden op de markt te brengen, in de hoop daarmee energieprijzen omlaag te krijgen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland.

Volgens de woordvoerster is het aan het Internationaal Energieagentschap (IEA) om meer te melden over de vrijgave, wat ergens "de komende dagen" waarschijnlijk zal gebeuren. Brussel kan EU-landen bijstaan om onderling af te stemmen hoeveel diesel en olie ze vrijgeven, maar uiteindelijk is dat aan het IEA en de landen zelf, zei ze.

Ze herhaalt dat Europa een "zware winter" tegemoetgaat qua energieprijzen, met "aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten".