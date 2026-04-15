Brussel onderzoekt Nutella-maker om mogelijk verboden beperkingen

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 14:12
ALBA (ANP/BLOOMBERG) - Brussel onderzoekt mogelijk verboden handelspraktijken van het Italiaanse zoetwarenbedrijf Ferrero, bekend van de hazelnootpasta Nutella. De Europese Commissie gaat na of Ferrero winkeliers belemmert als ze vanuit het ene EU-land producten willen inkopen uit een andere lidstaat, bijvoorbeeld omdat dit goedkoper is. Winkeliers klagen al langere tijd over beperkingen die fabrikanten van voedingswaren opleggen bij inkopen buiten de landsgrenzen, wat volgens hen de prijzen kan opdrijven.
Ferrero bevestigde dat de Europese Commissie invallen heeft gedaan bij het bedrijf. De Commissie meldde maandag dat die onaangekondigde inspecties onderdeel waren van een onderzoek naar mogelijke "beperkingen in de handel van goederen tussen lidstaten binnen de interne markt", zonder het bewuste bedrijf bij naam te noemen. De Commissie benadrukte dat de invallen niet automatisch betekenen dat het onderzochte bedrijf ook schuldig is.
