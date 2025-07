Brussel onderzoekt overname platenlabel Downtown door gigant UMG

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat verder onderzoeken of een overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown door muziekconcern Universal Music Group (UMG) mogelijk in strijd is met de EU-regels rond fusies. Met de overname zou UMG mogelijk gegevens van rivaliserende platenlabels in handen krijgen, staat in een persbericht van de Commissie. UMG is een wereldwijd bedrijf met het hoofdkantoor in Hilversum.

Downtown levert ook diensten, zoals marketing en promotie, voor artiesten en muzieklabels. De Commissie is bezorgd dat door de overname UMG een te grote speler wordt in de markt voor dit soort diensten. UMG is het grootste muziekconcern ter wereld. Ook in Europa is het bedrijf "al marktleider voor de groothandelsdistributie van opgenomen muziek", schrijft de Commissie. Ze heeft tot 26 november de tijd om te beslissen of zij deze overname goedkeurt.

Grote muzikanten zoals Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter en Lady Gaga zijn aangesloten bij UMG.