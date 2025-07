Microsoft beschuldigt Chinese hackers van misbruik SharePoint-lek

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft beschuldigt Chinese hackers ervan kwetsbaarheden in zijn SharePoint-software te hebben uitgebuit. Door hen zijn mogelijk veel overheden, bedrijven en andere organisaties in de wereld slachtoffer geworden van datadiefstal.

Deze week kwam al naar buiten dat hackers een groot beveiligingslek hadden gevonden in veelgebruikte software van het Amerikaanse softwareconcern. Nu wijst Microsoft in een blog dus met een beschuldigende vinger naar Chinese hackers. Het zou daarbij gaan om hackers die opereerden in opdracht van de Chinese overheid.

Hoe omvangrijk de schade precies is van het lek, is nog niet duidelijk. Tal van bedrijven en organisaties wereldwijd gebruiken SharePoint om documenten op te slaan en te delen. In de Verenigde Staten zouden hackers ook toegang hebben gekregen tot gevoelige informatie van de overheid.

Microsoft heeft afgelopen weekend een beveiligingsupdate uitgebracht voor klanten om de risico's te beperken.