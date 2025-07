Arriva blijft busvervoer in Oost-Brabant verzorgen

DEN BOSCH (ANP) - Arriva blijft de komende 12,5 jaar het busvervoer verzorgen in Oost-Brabant. Het gebied omvat negentien gemeenten en is de grootste concessie in de provincie. De nieuwe concessie begint half december, meldt de provincie.

De contractwaarde is 1,6 miljard euro, aldus Arriva. Het vervoersbedrijf zet in dit gebied 250 elektrische voertuigen in, waaronder 167 nieuwe bussen.

Gedeputeerde Stijn Smeulders spreekt van "een flinke plus voor het openbaar vervoer in het midden en oosten van Brabant". Hij ziet meer, snellere en ook nieuwe verbindingen. De provincie trekt elk jaar ook 3,5 miljoen euro extra uit om te zorgen dat steden als Den Bosch, Tilburg en Oss goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. "Na een lastige periode rond corona is ons openbaar vervoer nu echt weer aan het groeien", aldus Smeulders.

Beter bod dan EBS

Jan Pieter Been, regiodirecteur Arriva Zuid, is "ontzettend blij" dat Arriva het openbaar vervoer in dit deel van Brabant kan blijven verzorgen. "Met deze gunning kunnen we het openbaar vervoer in dit gebied met hart en ziel verder ontwikkelen en onze dienstverlening optimaal organiseren."

​De provincie Noord-Brabant beoordeelde het bod van Arriva beter dan dat van EBS, dat ook inschreef. De aanmelding van dat vervoersbedrijf zorgde ervoor dat de provincie veel brieven kreeg met de vraag om de concessie niet aan EBS te verlenen, vanwege het Israëlische moederbedrijf Egged. Egged staat op een 'zwarte lijst' van de Verenigde Naties omdat het mensenrechten zou schenden in Palestijnse gebieden. Ook partijen in Provinciale Staten vroegen daarnaar. Smeulders maakte duidelijk dat EBS niet ​om deze reden kan worden uitgesloten, omdat ​het niet een van de voorwaarden is in de aanbesteding.