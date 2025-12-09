Brussel opent onderzoek naar AI-overzichten van Google

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar Google en mogelijke schendingen van concurrentieregels bij overviews die worden gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Dit zijn door AI gemaakte samenvattingen die bovenaan zoekresultaten verschijnen.

De Commissie onderzoekt of Google producenten van content op het internet wel voldoende compensatie biedt voor AI-overviews. Ook bekijkt ze of Google media-uitgevers en makers van content opties biedt om te weigeren dat hun content voor AI wordt gebruikt.

Daarnaast wordt gekeken naar videowebsite YouTube en het trainen van AI-modellen door Google. Ook hier gaat het dan om compensatie en opties om content te weigeren voor AI-training.

"Google kan misbruik maken van zijn dominante positie als zoekmachine door oneerlijke handelsvoorwaarden op te leggen aan publishers door hun content te gebruiken voor zijn eigen AI-gedreven diensten zoals AI-overviews", aldus Eurocommissaris Teresa Ribera (Mededinging).