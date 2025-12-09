Doden door brand in kantoorgebouw in centrum Jakarta

JAKARTA (ANP/AFP) - Bij een brand in een kantoorgebouw in Jakarta zijn zeker twintig personen omgekomen. Dat bevestigt de Indonesische politie na berichtgeving van lokale media. Het vuur is volgens Kompas TV inmiddels geblust. Op beelden van die nieuwszender is te zien hoe tientallen brandweerlieden bezig zijn met het in veiligheid brengen van mensen die nog binnen zijn. De geborgen lichamen zijn naar een politiebureau gebracht voor identificatie.

De brand ontstond volgens de politie toen een batterij vlam vatte. Een medewerker zou hebben geprobeerd het vuur te blussen, waarna dit zich verder verspreidde over het pand. Het zou gaan om een kantoor van Terra Drone Indonesia, dat klanten dronediensten en luchtsurveillance biedt.