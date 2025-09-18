ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof blijft tegen ophalen gewonde of zieke Gazaanse kinderen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 18:42
anp180925160 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet blijft bij het standpunt dat zieke of gewonde kinderen uit Gaza beter in de regio kunnen worden geholpen dan in Nederland. Hulp in de regio is het meest effectief, aldus minister-president Dick Schoof. "We willen zo goed mogelijk helpen iets aan dat leed te doen."
Wat weerhoudt het kabinet om zowel in de regio te helpen als een aantal kinderen hier naartoe te halen, wilde Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) weten. Ook D66'er Rob Jetten snapt niet dat er geen kinderen worden opgehaald. "Wat is daaraan zo moeilijk." Hij wees erop dat andere EU-landen wel kinderen evacueren. "Laat uw hart gewoon zien", vroeg Mirjam Bikker (ChristenUnie).
De premier zei de "heftigheid" van het debat te begrijpen. "Het gaat om groot leed." Maar hij verwacht niet dat de partijen en het kabinet het eens worden. De Kamer is verdeeld over medische evacuaties. Vorige week werd een motie die daarom vroeg nog nipt verworpen met 72 stemmen tegen en 71 voor.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Loading