Stijging dodental na aardverschuivingen op Java

JAKARTA (ANP/RTR/AFP) - Door de aardverschuivingen die eind vorige week op het Indonesische eiland Java plaatsvonden, zijn zeker achttien mensen omgekomen. De autoriteiten hebben het nieuwe dodental maandag bekendgemaakt.

Er wordt nog gezocht naar tientallen vermisten. Daarbij zijn honderden leden van zoek- en reddingsdiensten, militairen en agenten betrokken. Ook vrijwilligers zoeken mee. De dodelijke aardverschuivingen vonden plaats in twee regio's centraal op Java. Door het natuurgeweld zijn woningen bedolven en is schade ontstaan aan huizen en boerderijen.

Het regenseizoen in het Zuidoost-Aziatische land duurt van september tot april en gaat gepaard met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen.