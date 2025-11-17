ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stijging dodental na aardverschuivingen op Java

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 8:36
anp171125057 1
JAKARTA (ANP/RTR/AFP) - Door de aardverschuivingen die eind vorige week op het Indonesische eiland Java plaatsvonden, zijn zeker achttien mensen omgekomen. De autoriteiten hebben het nieuwe dodental maandag bekendgemaakt.
Er wordt nog gezocht naar tientallen vermisten. Daarbij zijn honderden leden van zoek- en reddingsdiensten, militairen en agenten betrokken. Ook vrijwilligers zoeken mee. De dodelijke aardverschuivingen vonden plaats in twee regio's centraal op Java. Door het natuurgeweld zijn woningen bedolven en is schade ontstaan aan huizen en boerderijen.
Het regenseizoen in het Zuidoost-Aziatische land duurt van september tot april en gaat gepaard met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

ANP-506944951

De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

237347913_m

Eenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het leven

Loading