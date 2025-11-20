Brussel past regels aan voor duurzame investeringen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de wet aanpassen voor investeringen door banken, verzekeraars, beleggers en vermogensbeheerders. Het moet duidelijker worden om wat voor soort investeringen het gaat, zodat investeerders en particuliere klanten beter kunnen zien of het om een duurzame investering gaat.

Met de bestaande wet op de openbaarmaking van duurzame financiering (SFDR) lukt dat niet, concludeert de Commissie na een evaluatie. Het is voor beleggers te ingewikkeld om te beoordelen in hoeverre de financiële producten duurzaam zijn. De producten zijn ook niet goed met elkaar te vergelijken. Dat leidt tot verwarring bij beleggers en vergroot het risico op greenwashing en misleidende verkoop, stelt de Commissie.

Bij greenwashing doet een bedrijf zich groener of duurzamer voor dan het in werkelijkheid is.

De Commissie stelt voor te werken met drie categorieën, waaronder 'duurzaam'. Op basis van duidelijke criteria worden financiële producten in categorieën geplaatst.