Brussel: persoonlijke TikTok-feed schadelijk voor mentaal welzijn

BRUSSEL (ANP) - De gepersonaliseerde feed van socialemediaplatform TikTok kan de mentale gezondheid van gebruikers in gevaar brengen. Dat stelt de Europese Commissie na onderzoek in een voorlopige conclusie. Dit geldt met name voor kwetsbare volwassenen en minderjarigen. Door de werking is de gepersonaliseerde feed van het platform ook in strijd met de Europese Digital Services Act (DSA). Daardoor dreigt ook een boete voor TikTok.

Op de zogenoemde 'For You'-feed krijgen gebruikers content te zien die, op basis van algoritmes, voor hen interessant is. Het ontwerp kan volgens de Commissie vooral schadelijk zijn wanneer een dergelijke eindeloze en herhaalde blootstelling plaatsvindt bij onderwerpen als somberheid, isolatie of lichaamsbeeld.

Concreet betekent het dat als een gebruiker content bekijkt over gewichtsverlies, TikTok dit als een positief signaal van interesse opvat. Er komt dan meer van dat soort content op de feed, waardoor de gebruiker er meer en meer geconfronteerd mee wordt. Daardoor zou het welzijn van deze gebruikers in gevaar kunnen komen, aldus de Commissie.

Eerder onderzoek

Volgens Brussel heeft TikTok nagelaten om maatregelen te treffen om deze risico's aan te pakken. Zo is het op dit moment niet mogelijk om gebruikers in staat te stellen invloed uit te oefenen op wat hun wordt getoond in de app. Daarom stelt de Commissie dat de persoonlijke feed moet worden aangepast.

Het is niet voor het eerst dat TikTok wordt onderzocht door de Europese Commissie. In februari van dit jaar kwam Brussel al met bevindingen dat de app een verslavend ontwerp had en daarmee te weinig bescherming bood voor minderjarigen. Brussel deed eerder ook onderzoek naar de advertentiedatabase van TikTok, maar besloot vorig jaar geen boete uit te delen omdat het Chinese bedrijf had beloofd zaken transparanter te maken.

TikTok krijgt nu ook de gelegenheid om zich te verdedigen naar aanleiding van de voorlopige conclusies in het lopende onderzoek. Mochten de bevindingen van de Commissie standhouden, kan er een forse boete volgen, met een maximum van 6 procent van de totale wereldwijde omzet. Wanneer de definitieve conclusie voor het onderzoek komt, is nog niet bekend.