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Europees OM opent onderzoek naar fraude rond treinramp Spanje

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) doet onderzoek naar mogelijke fraude rond het dodelijke treinongeluk in Spanje eind oktober. Er wordt gekeken naar spoorbeheerder Adif, de Spaanse overheidsinstantie voor spoorveiligheid AESF en de Spaanse rekenkamer.
Het besluit volgt na het openen van een ander onderzoek eerder dit jaar naar mogelijke fraude met EU-geld dat bedoeld was voor het renoveren en upgraden van het spoor tussen Madrid en Sevilla, precies waar het ongeluk eind oktober plaatsvond.
Bij het zware treinongeluk kwamen 69 mensen om het leven. Afgelopen januari was er ook een dodelijke treinramp op hetzelfde traject, daarbij vielen 46 doden.
EPPO controleert EU-lidstaten op fraude en corruptie met EU-geld.
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