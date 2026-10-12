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Brussel: quotum van 350.000 hybride auto's uit China afgesproken

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Brussel en Beijing zijn een importquotum overeengekomen van 350.000 hybride auto's die per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag in een uitleg over de deal die afgelopen vrijdag werd gesloten door Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) en de Chinese minister van Handel Wang Wentao.
Elk jaar kan er maximaal 6 procent boven op de 350.000 voertuigen extra worden ingevoerd vanuit China. Deze deal geldt voor de komende vier jaar en de gevolgen ervan zijn mogelijk al in december merkbaar, aldus de functionaris.
Brussel en Beijing zijn ook overeengekomen dat bepaalde Chinese tarieven voor EU-producten vanaf 1 januari worden geschrapt voor vier jaar. Volgens de hoge EU-ambtenaar levertt dat de EU ongeveer 4 miljard euro op.
Šefčovič was vorige week twee dagen in China om te onderhandelen, met name in een poging om de import van Chinese hybride auto's omlaag te brengen, die de Europese automarkt schaadt.
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