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EU-ministers eens over grootste toevoeging sancties tegen Russen

Samenleving
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de EU-sanctielijst tegen mensen en bedrijven of instellingen die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Dat heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag op X bekendgemaakt.
"Europa toont opnieuw een eensgezind front", schrijft Kallas. Meer dan de helft van de sancties houdt verband met de productieketen voor ballistische raketten, meldt ze. "We maken het voor Rusland aanzienlijk moeilijker, trager en kostbaarder om de wapens te produceren waarmee het Oekraïners doodt."
De instemming met de nieuwe sancties was verwacht. Vorige week stemden de EU-ambassadeurs er al mee in. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties die banden hebben met het Russisch militair-industrieel complex.
De sancties betreffen een reisverbod, de bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen.
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