Brussel reageert op staalheffingen Trump met heffingen voor VS

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie heeft importheffingen aangekondigd op 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen als reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt in een verklaring. Brussel zei ook dat ze half april een nieuw pakket tegenmaatregelen op Amerikaanse goederen zal voorstellen.

"Dit komt overeen met de economische omvang van de Amerikaanse heffingen. Onze tegenmaatregelen worden in twee stappen ingevoerd. We beginnen op 1 april en alles is volledig van kracht vanaf 13 april", aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.