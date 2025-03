Centrumrechtse oppositiepartij wint verkiezingen Groenland

NUUK (ANP/RTR) - De centrumrechtse oppositiepartij Demokraatit heeft de dinsdag gehouden parlementsverkiezingen in het Deens gebied Groenland gewonnen, meldt de verkiezingsautoriteit.

Demokraatit, voorstander van een geleidelijke onafhankelijkheid van Denemarken, staat met ruim 90 procent van de stemmen geteld op 30,4 procent. Een andere oppositiepartij, Naleraq, die juist een snelle onafhankelijkheid nastreeft, volgt op 23,7 procent.

Het belangrijkste thema bij de verkiezingen was onafhankelijkheid. De vraag was daarbij niet of, maar wanneer Groenland zich van Denemarken moet afscheiden.

Amerikaanse overname

De stembusgang kwam te midden van Amerikaanse pogingen om het eiland bij de Verenigde Staten te voegen. De Amerikaanse president Donald Trump wil het strategisch gelegen en grondstofrijke eiland om veiligheidsredenen "op de een of andere manier" inlijven, maar erkende onlangs ook het zelfbeschikkingsrecht van de Groenlanders.

Denemarken verzet zich tegen een Amerikaanse overname. De Groenlandse economie hangt sterk af van Deense subsidies. Als de Deense hulp bij een Groenlandse afscheiding wegvalt, kan Groenland een samenwerking met de Verenigde Staten overwegen.