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Brussel sluit onderzoek naar omgang NS met oude treinstellen

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Spoorvervoerder NS is van een Europees mededingingsonderzoek af. De Europese Commissie opende eerder een onderzoek naar de omgang met gebruikte treinstellen door de vervoerder, omdat er zorgen waren over de mogelijke beperking van de concurrentie. Nadat NS zijn beleid had aangepast, zijn die zorgen weggenomen, meldt de Commissie.
Het dagelijks EU-bestuur vermoedde eerder dat de NS concurrerende spoorwegmaatschappijen ervan weerhield de gebruikte treinstellen over te nemen. Nu heeft het ov-bedrijf nieuw beleid gepresenteerd waarbij dit materieel te koop wordt aangeboden in een open procedure waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen potentiële kopers.
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