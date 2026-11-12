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Aandeel Nvidia hard onderuit na opstappen topman

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - Nvidia heeft donderdag bij de opening van de beurzen in New York ruim 500 miljard dollar aan beurswaarde verloren. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld wist een dag eerder nog wat te herstellen van de koersval deze week die volgde op de affaire van topman Jensen Huang met een vermeende Chinese spion. Het aandeel ging evenwel 13 procent onderuit nadat het vertrek van Huang was aangekondigd.
Het forse verlies van Nvidia zette ook de bredere techsector onder druk. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq-index verloor 1,2 procent tot 25.168 punten. Nvidia is onder Huang naast een belangrijke ontwikkelaar van chips ook een belangrijke spil geworden in grote financieringsdeals voor de verdere uitbreiding van de AI-sector.
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