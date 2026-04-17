Brussel stelt 760 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan vissers

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt geld beschikbaar voor hulp aan vissers die door de hoge brandstofprijzen in de problemen zijn gekomen. Lidstaten van de Europese Unie mogen daarvoor geld gebruiken uit een fonds dat is bedoeld voor de verduurzaming van de visserij. Daarin zit nog zo'n 760 miljoen euro.

Veel vissers blijven sinds het begin van de Iranoorlog noodgedwongen aan de kant, onder andere in Nederland. Scheepsdiesel is zo duur geworden dat er geen of amper geld te verdienen valt met visserij.

De Europese Commissie activeert daarom het crisismechanisme van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF). Dat geeft lidstaten de ruimte om tot het einde van 2026 financiële noodsteun te bieden. De landen moeten zelf beslissen of ze de miljoenen uit dit verduurzamingsfonds willen gebruiken voor hulp aan vissers die inkomsten mislopen of extreem hoge kosten hebben.

Het programmabudget uit het fonds voor Nederland bedraagt 139,9 miljoen euro. Daarvan komt 70 procent van de EU, de rest uit de nationale begroting van Nederland.