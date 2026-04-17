IMF en Wereldbank hervatten samenwerking met Venezuela na jaren

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 8:14
WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben de samenwerking met Venezuela weer opgestart. Topvrouw Kristalina Georgieva van het IMF kondigt in een statement aan de betrekkingen met de regering van Venezuela onder het bewind van waarnemend president Delcy Rodríguez te hervatten. Daarmee legitimeren de instellingen de interim-regering verder en creëren ze nieuwe mogelijkheden voor financiële steun.
De samenwerking met Venezuela was in maart 2019 opgeschort vanwege kwesties rond de erkenning van de toenmalige regering. De betrekkingen tussen het land en de instellingen verslechterden nadat het IMF de oppositie van het land erkende als de legitieme regering van Venezuela.
De Verenigde Staten namen in januari bij een inval de toenmalige president Nicolás Maduro gevangen. Sindsdien werkt de huidige regering samen met de VS en wordt het land geleid door de voormalige vicepresident Rodríguez.
POPULAIR NIEUWS

211630780_m

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

210162395_m

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

ANP-447170092

'Grote doofpot' bij Belastingdienst: 64 miljoen bestanden duiken plots op, Omtzigt en Leijten zijn woedend

greedflation

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

250925-A-QU182-1005K

Europa maakt zich klaar voor vertrek Trump uit de NAVO

7F5CWA2OTNBL5NV4IVGES36W3E

Negen kleine manieren waarop je je kat elke dag in de war brengt

