IMF en Wereldbank hervatten samenwerking met Venezuela na jaren

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben de samenwerking met Venezuela weer opgestart. Topvrouw Kristalina Georgieva van het IMF kondigt in een statement aan de betrekkingen met de regering van Venezuela onder het bewind van waarnemend president Delcy Rodríguez te hervatten. Daarmee legitimeren de instellingen de interim-regering verder en creëren ze nieuwe mogelijkheden voor financiële steun.

De samenwerking met Venezuela was in maart 2019 opgeschort vanwege kwesties rond de erkenning van de toenmalige regering. De betrekkingen tussen het land en de instellingen verslechterden nadat het IMF de oppositie van het land erkende als de legitieme regering van Venezuela.

De Verenigde Staten namen in januari bij een inval de toenmalige president Nicolás Maduro gevangen. Sindsdien werkt de huidige regering samen met de VS en wordt het land geleid door de voormalige vicepresident Rodríguez.