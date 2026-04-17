ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Myanmar schrapt alle doodstraffen, strafvermindering voor Suu Kyi

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 8:22
NAYPYIDAW (ANP/AFP/RTR) - De nieuwe president van Myanmar, Min Aung Hlaing, heeft alle doodstraffen in het land omgezet naar levenslange gevangenisstraffen. Ook krijgen duizenden gevangenen ter ere van het Myanmarese Nieuwjaar een strafvermindering, onder wie de afgezette oud-leider Aung San Suu Kyi.
Doodstraffen werden in Myanmar tientallen jaren niet uitgevoerd, tot de militaire coup van 2021. Toen nam de krijgsmacht, onder leiding van dezelfde Min Aung Hlaing, de macht over van de democratisch gekozen Suu Kyi en hervatte het uitvoeren van executies.
De voormalige legerleider werd begin deze maand gekozen als president en het schrappen van de opgelegde doodstraffen is een van zijn eerste officiële daden. Daarbij worden vrijdag 4300 gevangenen vrijgelaten. Onder hen zijn 179 buitenlanders.
Bovendien worden alle straffen van minder dan veertig jaar verminderd met een zesde. Dat geldt volgens haar advocaat ook voor de 80-jarige Suu Kyi, die veroordeeld is tot 27 jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading