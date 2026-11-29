BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Commissie stelt aanpassingen aan de uitstootbeoordeling van hybride auto's uit tot 2030. Brussel wilde sleutelen aan de zogenoemde utility factor, omdat onderzoek uitwijst dat mensen in plug-inhybrides niet zo vaak elektrisch rijden als eerder aangenomen. Autofabrikanten en ook de Duitse bondskanselier Friedrich Merz waren dit weekend verheugd dat er voorlopig toch niets verandert.

Met de stap, die nog wordt voorgelegd aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement, komt Brussel de industrie tegemoet. Vanaf 2030 wordt de utility factor wel regelmatig bijgesteld om beter te kunnen bepalen hoeveel hybrides werkelijk uitstoten.

De Duitse auto-industrieclub VDA merkte op dat het uitstel ervoor zorgt dat plug-inhybrides een aantrekkelijke optie blijven voor consumenten. Volgens Merz kan het onlangs bereikte Duits-Franse akkoord over het autobeleid in Europa nu echt in werking treden. De landen werden het vorige maand onder meer eens over een versoepeling van de regels voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.