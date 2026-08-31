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Brussel: strengere EU-regels voor ChatGPT, Reddit en Roblox

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 12:00
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BRUSSEL (ANP) - ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft namelijk bepaald dat de diensten onder de Europese digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen.
Volgens de Commissie is ChatGPT een "zeer grote onlinezoekmachine" en zijn Reddit en Roblox "zeer grote onlineplatforms". Zij komen in aanmerking voor DSA omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben.
De bedrijven krijgen nu vier maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen onder DSA. Het gaat om het beoordelen en beperken van risico's rond hun diensten en algoritmische systemen bij de verspreiding van illegale inhoud, negatieve gevolgen voor minderjarigen, fysiek en mentaal welzijn van gebruikers, grondrechten, verkiezingsprocessen en openbare veiligheid, aldus de Commissie.
Brussel stelt dat ChatGPT een AI-systeem is dat bij zijn diensten voor gebruikers het web doorzoekt, waardoor het als zoekmachine kwalificeert voor de DSA-wetgeving.
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