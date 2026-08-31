Hof toont heftige beelden bij begin proces moorden Weiteveen

LEEUWARDEN (ANP) - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij het begin van het driedaagse proces in de strafzaak rond de dubbele moord in het Drentse Weiteveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke (44) en haar partner Sam (38). De beelden werden getoond op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Het OM sprak bij aanvang van de strafzaak tegen Richard K. (53) van "een ongekende tragedie", die zich op 16 januari 2024 voordeed in het Drentse dorp. K. heeft beide slachtoffers binnen enkele minuten om het leven gebracht, volgens justitie met voorbedachten rade. De verdachte bestrijdt dat hij een vooropgezet plan had. K. staat ook terecht voor het bezit van illegale wapens en munitie.

K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot een levenslange celstraf en ging daartegen in beroep.

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Ineke filmde haar eigen dood. K. kwam haar op de Bargerweg tegemoetrijden met zijn auto. Die zette hij zo neer dat zij hem niet kon passeren. Zij toeterde enkele malen. K. stapte uit, liep naar de bestuurderskant van de auto en schoot met een revolver. Op de beelden was te zien hoe het glas van de autodeur versplinterde, waarna ze haar telefoon liet vallen.

Daarop reed K. naar het huis dat hij had verkocht aan Sam en Ineke, waar ze een conflict over hadden. "Waar is je vader, waar is je vader? Je moeder heeft een ongeluk, ze staat tegen een boom aan!" riep K. vanaf de oprit tegen de toen 12-jarige zoon van de slachtoffers. Daarop drong K. het huis binnen.

Op de beelden van de bewakingscamera's is te zien dat Sam gewond het huis uit vlucht, achtervolgd door K. in een besneeuwd veld. De zoon belde ondertussen in paniek 112. K. pakte een vuurbuks uit zijn auto, zocht Sam op en beschoot hem enkele malen van dichtbij. De meest schokkende beelden tonen hoe hij Sam een aantal malen met de vuurbuks op zijn hoofd slaat.