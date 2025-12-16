Wall Street terughoudend na zwakke banencijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag terughoudend begonnen. Beleggers verwerkten zwakke Amerikaanse banencijfers over november en oktober. De publicatie van het banenrapport over oktober was uitgesteld door de shutdown van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid geeft meer inzicht in de gezondheid van de grootste economie ter wereld en speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Door de langste sluiting van de overheid ooit beschikte de Amerikaanse centrale bank bij de beleidsvergadering van vorige week alleen over de banencijfers van september, die door de shutdown pas in november naar buiten kwamen. De beleidsmakers van de Fed erkenden echter algemeen dat de arbeidsmarkt is verzwakt toen ze vorige week opnieuw de rente verlaagden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 48.371 punten en de S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6802 punten. De Nasdaq stond 0,1 procent in de min op 23.592 punten. De techgraadmeter stond in de afgelopen handelsdagen onder druk door een door technologieaandelen aangevoerde uitverkoop.