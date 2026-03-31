Brussel waarschuwt EU-landen voor lange verstoring energiemarkten

Economie
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 11:25
BRUSSEL (ANP) - Lidstaten van de Europese Unie moeten zich voorbereiden op een "langdurige verstoring" van de energiemarkten door de Iranoorlog. Met die waarschuwing komt de Europese Commissie, die nationale regeringen aanspoort om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Het dagelijkse EU-bestuur is vooral bezorgd over de toevoer van raffinageproducten, zoals diesel en kerosine, staat in een brief van Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) die persbureau Reuters heeft ingezien. Lidstaten zouden daarom moeten afzien van maatregelen die het brandstofverbruik verhogen of de handel in olieproducten belemmeren. Ook moeten raffinaderijen zo ongestoord mogelijk opereren om voldoende brandstoffen te produceren, schrijft hij.
Bij de oorlog in het Midden-Oosten zijn energie-installaties en raffinaderijen in de Golfregio geregeld doelwit van aanvallen. Iran heeft de voor olie- en gashandel belangrijke Straat van Hormuz zo goed als afgesloten. Het leidde tot sterk gestegen olie- en gasprijzen en in sommige landen ook fysieke tekorten aan brandstoffen.
