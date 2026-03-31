AzG: Soedanese RSF zet seksueel geweld in als wapen in Darfur

NAIROBI (ANP) - De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) zetten seksueel geweld in als wapen in Darfur. Dat meldt de internationale tak van Artsen zonder Grenzen (AzG) in een rapport over de situatie in de Soedanese regio.

Volgens AzG is seksueel geweld "alomtegenwoordig en een kenmerkende eigenschap" van het conflict geworden. "Deze oorlog is op vele manieren over de ruggen en lichamen van vrouwen en meisjes gevoerd", aldus de ngo. Als schokkendste voorbeeld wordt de inname van de stad El Fasher genoemd, die in oktober na een belegering van anderhalf jaar werd ingenomen.

Tussen januari 2024 en november 2025 behandelde de ngo in Darfur meer dan 3000 slachtoffers van seksueel geweld, volgens AzG vermoedelijk een fractie van het ware aantal slachtoffers. 97 procent van hen was vrouw, in circa een vijfde van de gevallen minderjarig en in 41 gevallen zelfs jonger dan 5 jaar. In overgrote meerderheid van de gevallen was de dader gewapend.

In Soedan woedt al jaren een burgeroorlog tussen de RSF en het staatsleger. De RSF hebben met name groepen in het vizier die in hun ogen niet Arabisch of islamitisch zijn. Massamoord wordt daarbij niet geschuwd. Inmiddels heerst in delen van Soedan ook grote hongersnood. VN-experts concludeerden begin februari nog dat deze zich had verspreid naar westelijke delen van Darfur. Naar schatting raken op korte termijn zo'n 4,2 miljoen Soedanezen zwaar ondervoed, aldus de VN-waakhond voor voedselzekerheid IPC.