Brussel wil 1 miljard vrijmaken voor toepassen Europese AI

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie wil 1 miljard euro vrijmaken om kunstmatige intelligentie van Europese bodem toe te passen in verschillende beleidssectoren. Dat zei Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologie) bij de presentatie van EU-plannen voor AI. Het geld wordt vrijgemaakt uit al bestaande EU-financieringsprogramma's.

De Commissie wil dat het geld wordt gebruikt om Europese AI-tools te promoten in de gezondheidszorg, defensie en de industriële productie. Als voorbeeld noemt de Commissie door AI-gestuurde screeningscentra voor de zorg. Ook moet het geld worden gebruikt om Europese datamodellen te trainen voor de automatisering in de maak- en farmaceutische industrie.

Een deel van het geld komt uit het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Onder de 1 miljard valt ook 58 miljoen waar Europese bedrijven aanspraak op kunnen doen om werknemers aan te trekken en te behouden die gespecialiseerd zijn in AI.

'Slimmere, snellere en goedkopere oplossingen'

De Commissie kondigde eerder al aan fors te willen investeren in AI-startups en vijf zogeheten AI-gigafabrieken. In die fabrieken moeten met 100.000 chips AI-modellen worden gemaakt en getraind. Dat is vier keer meer dan al in bestaande AI-fabrieken gebeurt. Het is nog niet duidelijk in welke EU-lidstaten de fabrieken komen.

"Ik wil dat de toekomst van AI in Europa wordt gemaakt", aldus voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. "Want als AI wordt gebruikt, kunnen we slimmere, snellere en goedkopere oplossingen vinden." Ze heeft eerder gezegd dat de EU onafhankelijker moet worden van AI-producenten uit de Verenigde Staten en China, ook in het kader van veiligheid.