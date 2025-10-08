Google brengt AI-zoektabblad nu ook naar Nederland

MOUNTAIN VIEW (ANP/DPA) - Google voegt vanaf woensdag een nieuwe AI-zoekfunctie toe aan zijn zoekmachine in bijna vijftig landen en gebieden, waaronder Nederland. De zogeheten AI-modus biedt volgens Google geavanceerdere redeneringen en de mogelijkheid om dieper in te gaan op vragen.

De AI-modus is vanaf woensdag beschikbaar in onder meer het Nederlands. De functie verschijnt als tabblad op de pagina met zoekresultaten en in de app van Google in de App Store en Google Play.

Met de nieuwe functie kunnen gebruikers complexe vragen stellen en opdrachten geven, zoals een tabel maken waarin verschillende koffiezetmethodes worden vergeleken. De AI-modus kan daarna vervolgvragen beantwoorden als: "Wat is de beste maalgraad voor elke methode?", meldt Google.

De functie werd in juli al beschikbaar gemaakt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en India. Volgens Google is die vanaf nu te gebruiken in meer dan tweehonderd landen en gebieden wereldwijd.