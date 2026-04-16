Brussel wil dat Google data deelt met andere zoekmachines

BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Commissie wil dat Google andere zoekmachines toegang geeft tot de zoekdata van Google. Dat is een van de maatregelen die Brussel voorstelt zodat het bedrijf voldoet aan de Digital Markets Act. Volgens Google brengt het de privacy van mensen in gevaar.

Via de Digital Markets Act (DMA) wil de commissie een "concurrerende en eerlijke markt" creëren voor de digitale sector. Kritiek op Google-eigenaar Alphabet was dat het in de zoekresultaten voorrang geeft aan eigen diensten. Door de zoekdata openbaar te maken, moeten andere zoekmachines de concurrentie aan kunnen gaan met Google.

Google laat in een reactie weten dat "honderden miljoenen Europeanen Google vertrouwen met gevoelige zoekopdrachten" en dat de zoekmachine die data in het voorstel van de Commissie moet delen met anderen.

Google en andere partijen kunnen tot 1 mei reageren. Op 27 juli neemt de Commissie een definitief besluit.