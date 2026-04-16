Nieuwe reddingspoging begonnen voor gestrande walvis Timmy

Samenleving
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 13:03
WISMAR (ANP/DPA/AFP) - Een nieuwe poging om de aan de Duitse kust gestrande bultrugwalvis Timmy te redden, is volgens Duitse media begonnen. Het dier zit sinds begin deze maand vast bij het eilandje Poel in de Baai van Wismar en was eerder door de Duitse autoriteiten opgegeven.
Die zeiden begin april dat de walvis er slecht aan toe was en in de baai zou sterven. De reddingspogingen werden daarom gestaakt. De 13,5 meter lange walvis is echter nog steeds in leven. De autoriteiten gaven daarom toestemming voor nog een poging.
Het plan is om Timmy met behulp van opblaasbare kussens op te tillen en vervolgens met pontons te vervoeren. Op livestreams bij Duitse media is te zien dat het reddingsteam de walvis heeft bereikt.
De bultrug werd op 23 maart voor het eerst gezien bij Lübeck. De walvis kwam meermaals vast te zitten en wist zichzelf ook meerdere keren te bevrijden. Het lot van de walvis maakt veel los in Duitsland. Er vonden demonstraties plaats in de hoop het dier te kunnen redden.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

De wetenschap achter 'dark showering'

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

