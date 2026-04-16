Nieuwe reddingspoging begonnen voor gestrande walvis Timmy

WISMAR (ANP/DPA/AFP) - Een nieuwe poging om de aan de Duitse kust gestrande bultrugwalvis Timmy te redden, is volgens Duitse media begonnen. Het dier zit sinds begin deze maand vast bij het eilandje Poel in de Baai van Wismar en was eerder door de Duitse autoriteiten opgegeven.

Die zeiden begin april dat de walvis er slecht aan toe was en in de baai zou sterven. De reddingspogingen werden daarom gestaakt. De 13,5 meter lange walvis is echter nog steeds in leven. De autoriteiten gaven daarom toestemming voor nog een poging.

Het plan is om Timmy met behulp van opblaasbare kussens op te tillen en vervolgens met pontons te vervoeren. Op livestreams bij Duitse media is te zien dat het reddingsteam de walvis heeft bereikt.

De bultrug werd op 23 maart voor het eerst gezien bij Lübeck. De walvis kwam meermaals vast te zitten en wist zichzelf ook meerdere keren te bevrijden. Het lot van de walvis maakt veel los in Duitsland. Er vonden demonstraties plaats in de hoop het dier te kunnen redden.