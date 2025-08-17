ECONOMIE
Brussel wil dat huishoudens hun spaargeld gaan beleggen

Economie
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 10:00
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Brussel is van plan om biljoenen euro's aan spaargeld van Europese huishoudens vrij te maken door mensen te stimuleren om te beleggen in aandelen. De Europese Unie ziet daarbij Zweden als voorbeeld.
Het plan, dat de economie moet stimuleren en het vermogen van huishoudens vergroten, wordt naar verwachting binnenkort toegelicht. Daarnaast moet het de financieringsmogelijkheden voor bedrijven vergroten.
Volgens experts kan dit de weg vrijmaken voor de invoering van spaarrekeningen naar het Zweedse model, waarbij mensen met hun spaargeld eenvoudig kunnen beleggen. Polen introduceerde eerder deze maand al een beleggingsspaarrekening om een "aandelen­cultuur" te creëren die in de eerste drie jaar 100 miljard zloty (23 miljard euro) moet aantrekken.
In Zweden is beleggen in aandelen bijna een nationale sport geworden. Zweedse huishoudens beleggen meer dan de helft van hun spaargeld in aandelen, meer dan twee keer zoveel als het gemiddelde in de eurozone.
