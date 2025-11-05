ECONOMIE
Brussel wil dat internationale treinen flink sneller gaan rijden

door anp
woensdag, 05 november 2025 om 10:05
BRUSSEL (ANP) - Brussel wil dat hogesnelheidstreinen tussen EU-landen flink sneller gaan rijden, wat uren verschil in de reistijd moet opleveren. Dat staat in een actieplan voor hogesnelheidslijnen dat de Europese Commissie woensdag presenteert.
Door op belangrijke knooppunten snelheden van meer dan 200 km per uur toe te staan, verwacht de Commissie de reistijd tussen Berlijn en Kopenhagen te verkorten van zeven naar vier uur. Treinreizigers tussen Sofia en Athene zouden er dan zes uur over doen, in plaats van de huidige dertien uur.
Met de kortere reistijd hoopt de Commissie dat treinreizen een aantrekkelijk alternatief voor vliegreizen wordt.
Meer nachttreinen en efficiëntie
Brussel wil voor 2027 in kaart hebben wat de grootste knelpunten zijn in het internationale treinnetwerk die het treinverkeer vertragen. Als het haalbaar en winstgevend is, zouden zelfs treinen die meer dan 250 km per uur kunnen rijden worden toegestaan op sommige stukken. Ook moet er een makkelijk systeem komen voor internationale treinkaartjes die in alle lidstaten geldig zijn.
Verder ziet de Commissie graag meer nachttreinen en efficiëntie op het spoornet, zowel voor passagiers- als goederentreinen. Brussel wil samen met de lidstaten en spoorbedrijven in gesprek over gestroomlijnde regelgeving en investeringen om deze plannen waar te maken.
"Het verbeteren van de reistijden tussen Europese hoofdsteden helpt ons om Europa verenigder en efficiënter te maken", zei Eurocommissaris Raffaele Fitto (Hervormingen) bij de presentatie van het plan. "Het brengt burgers dichter bij elkaar en maakt zakendoen in de hele EU gemakkelijker."
