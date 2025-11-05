ECONOMIE
Druk op autoconcerns groeit door chiptekorten en importheffingen

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 10:01
anp051125083 1
DEN HAAG (ANP/RTR) - De druk op autofabrikanten neemt toe. Bij Nissan leidt een tekort aan chips tot productiebeperkingen, terwijl BMW en Toyota lagere winstmarges rapporteren door internationale handelsmaatregelen en felle concurrentie.
Het Japanse Nissan gaat vanaf volgende week de binnenlandse productie van sommige SUV's terugschroeven door een tekort aan halfgeleiders geleverd door de Nederlandse chipmaker Nexperia, meldt Reuters op basis van bronnen. Nexperia kampt met leveringsproblemen na een exportverbod dat China de Nijmeegse chipfabrikant oplegde uit onvrede over ingrepen van de Nederlandse regering.
Toyota kwam woensdag met een tegenvallende winstverwachting voor zijn boekjaar, dat loopt tot eind maart 2026. De grootste autofabrikant ter wereld verwacht dat de winst stijgt tot omgerekend 19 miljard euro, beneden de verwachtingen van marktkenners. Toyota heeft onder meer last van hogere Amerikaanse invoerheffingen. Ook BMW, een Duitse fabrikant van luxeauto's, ondervindt dit.
