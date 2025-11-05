Bedrijf roept therapieschommel terug om verwurgingsrisico

AMSTERDAM (ANP) - Het bedrijf Milo & Moon roept een therapieschommel voor kinderen terug omdat er bij gebruik een ernstig risico bestaat op verwurging. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vastgesteld dat kinderen met hun hoofd verstrikt kunnen raken in het doek van de schommel, met mogelijk dodelijke afloop. Mensen moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van de therapeutische schommel, waarschuwt het bedrijf.

Het gaat om een stoffen schommel die bedoeld is als hulpmiddel bij onder meer ADHD en autisme voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De schommel is van april tot september 2025 verkocht via de website van Milo & Moon. Mensen die de schommel in huis hebben, kunnen die terugsturen naar de verkoper. Zij krijgen dan hun geld terug of kunnen kiezen voor een alternatief.