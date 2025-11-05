ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bedrijf roept therapieschommel terug om verwurgingsrisico

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 10:05
anp051125084 1
AMSTERDAM (ANP) - Het bedrijf Milo & Moon roept een therapieschommel voor kinderen terug omdat er bij gebruik een ernstig risico bestaat op verwurging. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vastgesteld dat kinderen met hun hoofd verstrikt kunnen raken in het doek van de schommel, met mogelijk dodelijke afloop. Mensen moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van de therapeutische schommel, waarschuwt het bedrijf.
Het gaat om een stoffen schommel die bedoeld is als hulpmiddel bij onder meer ADHD en autisme voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De schommel is van april tot september 2025 verkocht via de website van Milo & Moon. Mensen die de schommel in huis hebben, kunnen die terugsturen naar de verkoper. Zij krijgen dan hun geld terug of kunnen kiezen voor een alternatief.
loading

POPULAIR NIEUWS

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

shutterstock_2511417961

Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

Loading