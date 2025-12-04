ECONOMIE
Brussel wil financiële markten beter stroomlijnen

Economie
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 10:19
anp041225110 1
BRUSSEL (ANP) - Brussel vindt de financiële markten binnen de EU te gefragmenteerd en wil dat het makkelijker wordt om binnen Europa financiële diensten te verhandelen. Daarvoor presenteert de Europese Commissie donderdag een plan. Daarin geeft Brussel de Europese toezichthouder voor financieel toezicht ook een grotere rol.
Zo moet het makkelijker worden voor een bedrijf dat financiële diensten aanbiedt in een lidstaat, om dat in de hele EU te doen. In principe kan dat nu al, maar het gaat nog altijd niet snel en makkelijk genoeg, aldus een hoge EU-functionaris. Lidstaten en Brussel moeten daar meer vaart achter zetten.
Ook moet het mogelijk worden voor handelsplatformen die opereren in meerdere EU-landen om een nieuw soort vergunning te krijgen waarbij ze in de hele EU als één juridische entiteit opereren. Verschillende vergunningen om te handelen in verschillende EU-landen zouden dan niet meer nodig zijn. Zo'n bedrijfsgroep zou voortaan gelabeld worden als een zogenoemde Pan-European Market Operator (PEMO).
