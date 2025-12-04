ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank spreekt Marco Borsato vrij van ontucht met minderjarige

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 10:24
bijgewerkt om donderdag, 04 december 2025 om 10:30
anp041225111 1
De rechtbank in Utrecht heeft Marco Borsato (58) donderdag vrijgesproken in zijn zedenzaak. Volgens de rechters is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat de zanger van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf maanden geëist.
Borsato stond terecht voor het betasten van het meisje van de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken. Voor dat deel van de aanklacht had het OM ook vrijspraak gevraagd.
Borsato woonde de uitspraak in de drukbezochte rechtbank bij. Hij heeft de beschuldigingen tijdens het strafproces ontkend.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading