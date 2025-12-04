Rechtbank spreekt Marco Borsato vrij van ontucht met minderjarige

De rechtbank in Utrecht heeft Marco Borsato (58) donderdag vrijgesproken in zijn zedenzaak. Volgens de rechters is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat de zanger van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf maanden geëist.

Borsato stond terecht voor het betasten van het meisje van de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken. Voor dat deel van de aanklacht had het OM ook vrijspraak gevraagd.

Borsato woonde de uitspraak in de drukbezochte rechtbank bij. Hij heeft de beschuldigingen tijdens het strafproces ontkend.