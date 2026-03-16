ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel wil niet één molecuul energie importeren uit Rusland

Economie
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 9:36
anp160326099 1
BRUSSEL (ANP) - Ondanks de stijgende energieprijzen is Brussel niet van plan "ook maar een molecuul" aan Russische energie te importeren in de toekomst. Dat zei Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) voorafgaand aan een vergadering van EU-ministers van Energie.
Nu de prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten oplopen, is er discussie binnen de EU om weer energie uit Rusland te importeren. Dit weekend suggereerde de Belgische premier Bart De Wever de relaties met Rusland te normaliseren voor toegang tot goedkope energie. Dat werd weersproken door zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot, die wil vasthouden aan de sancties tegen Rusland.
Volgens Jørgensen wordt vooral gekeken naar "gerichte kortetermijnmaatregelen" om de energieprijs te dempen. Hij stelt dat de EU geen belang heeft bij maatregelen die zorgen voor "structurele veranderingen" op de energiemarkt. Of er bijvoorbeeld een prijsplafond voor energie op tafel ligt, wilde hij niet zeggen.
loading

