ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cyprus hervat EU-bijeenkomsten vanaf april na droneaanval

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 9:45
anp160326101 1
BRUSSEL (ANP) - De bijeenkomsten van EU-ministers gepland op Cyprus kunnen vanaf april weer doorgaan. Dat zei minister van Energie Michael Damianos voorafgaand aan overleg met EU-ministers in Brussel. Cyprus, dat tot juli voorzitter is van de EU, had alle bijeenkomsten in maart uitgesteld na een droneaanval op een Britse basis eerder deze maand.
"Alles is weer normaal", zei Damianos. Alle informele ontmoetingen tussen EU-landen die gepland stonden tussen april en juni "zullen op de gebruikelijke manier doorgaan", aldus de minister. Eind april vindt er onder meer een informele top van EU-leiders plaats op het eiland.
Door de droneaanval op de Britse basis was het vliegverkeer op Cyprus ontregeld. Uit logistieke overwegingen werd daarom besloten alle informele overleggen van EU-ministers te verplaatsen of online te laten plaatsvinden.
loading

POPULAIR NIEUWS

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

Loading