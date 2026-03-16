Cyprus hervat EU-bijeenkomsten vanaf april na droneaanval

BRUSSEL (ANP) - De bijeenkomsten van EU-ministers gepland op Cyprus kunnen vanaf april weer doorgaan. Dat zei minister van Energie Michael Damianos voorafgaand aan overleg met EU-ministers in Brussel. Cyprus, dat tot juli voorzitter is van de EU, had alle bijeenkomsten in maart uitgesteld na een droneaanval op een Britse basis eerder deze maand.

"Alles is weer normaal", zei Damianos. Alle informele ontmoetingen tussen EU-landen die gepland stonden tussen april en juni "zullen op de gebruikelijke manier doorgaan", aldus de minister. Eind april vindt er onder meer een informele top van EU-leiders plaats op het eiland.

Door de droneaanval op de Britse basis was het vliegverkeer op Cyprus ontregeld. Uit logistieke overwegingen werd daarom besloten alle informele overleggen van EU-ministers te verplaatsen of online te laten plaatsvinden.