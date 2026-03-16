Israël meldt vernietiging vliegtuig van gedode leider Khamenei

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 9:35
JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël zegt een vliegtuig te hebben vernietigd dat voorheen is gebruikt door de dode Iraanse leider Ali Khamenei. Iraanse topfiguren zouden met het toestel hebben gereisd in binnen- en buitenland.
De Israëlische krijgsmacht stelt dat het vliegtuig zich bevond op Mehrabad, een veelgebruikte luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran. Het uitschakelen van het toestel maakt het Iran volgens Israël lastiger om met bondgenoten te coördineren.
Khamenei was decennialang de hoogste leider van het streng-islamitische regime in Iran. Hij kwam om het leven in de openingsfase van de oorlog met Israël en de Verenigde Staten, die eind februari Iran aanvielen en zware bombardementen uitvoerden.
