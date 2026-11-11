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Brussel wil nieuwe regels tegen manipulatie in webshops

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil met nieuwe regels ingrijpen bij webshops die klanten misleiden of aanzetten tot extra uitgaven. Het dagelijks EU-bestuur doet een reeks voorstellen die een einde moeten maken aan "manipulatieve" marketingpraktijken en verborgen kosten, kondigt de Commissie aan.
Een van de voorstellen is een verbod op zogeheten "dark patterns", oftewel verkooppraktijken waarbij consumenten worden gemanipuleerd om snel een aankoop te doen. De Commissie geeft als voorbeeld dat webshops soms onterecht beweren dat een product bijna is uitverkocht, om druk uit te oefenen.
Ook moeten consumenten in de Europese Unie wat de Commissie betreft de mogelijkheid krijgen om op verkoopplatforms verslavende functies uit te zetten. Te denken valt aan pop-upmeldingen die aanzetten tot extra aankopen of video's die vanzelf afspelen. Daarnaast mogen webshops minderjarigen niet bespelen met gokelementen, zoals de verkoop van virtuele schatkisten met onbekende inhoud.
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