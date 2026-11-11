Nederland is duur. Boodschappen, tanken, energie: over de grens ben je vaak goedkoper uit. Maar er is een opvallende uitzondering, en die ligt gewoon bij de apotheek.

Een paar cent per pil

Neem de anticonceptiepil. Het middel zelf kost in Nederland zo'n 5 tot 8 cent per pil . De goedkoopste variant zit aan de onderkant, het bekende merk Microgynon aan de bovenkant.

In Duitsland betaal je voor Microgynon, met dezelfde werkzame stoffen en dezelfde dosering, 32 tot 44 cent per pil. Dat is 20 tot 28 euro voor een verpakking van drie maanden.

Eerlijk vergelijken

Helemaal één op één is dat niet. In de Duitse prijs zit de vergoeding voor de apotheek al verwerkt. In Nederland komt er nog een apart aflevertarief bij, en dat verschilt per apotheek.

Maar ook dan blijft er een flink verschil over. Een jaarvoorraad van de pil kost in Nederland enkele tientallen euro's. In Duitsland ben je, afhankelijk van de verpakking, ruwweg 60 tot 120 euro kwijt.

Nederland is duur, behalve bij de apotheek.

Wie betaalt de pil?

Jonge vrouwen merken weinig van die prijzen . In Nederland vergoedt de basisverzekering de pil tot je 21e. Vanaf je 18e gaan de kosten wel van je eigen risico af, dat in 2026 385 euro is.

In Duitsland betaalt de zorgverzekering tot de 22e verjaardag. Vanaf 18 jaar geldt daar een eigen bijdrage van 10 procent van de prijs, met een minimum van 5 en een maximum van 10 euro.

Niet alleen de pil

De pil staat niet op zichzelf. Nederland hoort bij de goedkoopste landen van Europa voor medicijnen zonder patent. In een Europese vergelijking uit 2023 waren alleen Denemarken en Zweden goedkoper.

Dat is geen toeval, maar beleid. De wet bepaalt wat een medicijn hier maximaal mag kosten: het gemiddelde van vier landen in de buurt. Sinds 2019 zijn dat Noorwegen, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland viel toen af.

Daarnaast wijzen zorgverzekeraars bij medicijnen met dezelfde werkzame stof vaak één voorkeursmiddel aan. Dat is meestal het goedkoopste, en alleen dat wordt vergoed.

De keerzijde

Goedkoop heeft een prijs. Is een medicijn wereldwijd schaars, dan leveren fabrikanten liever aan landen die meer betalen. Nederland komt dan achteraan in de rij en moet soms duurder importeren.

In 2025 waren er 1134 medicijnen met een tekort , minder dan de 1563 een jaar eerder. Toch merkte nog bijna een op de drie medicijngebruikers daar iets van: ruim 3,5 miljoen mensen.

Goedkoop is fijn, tot de apotheker nee moet verkopen.

Dus ja, op dit punt is Nederland opvallend goedkoop. Het doosje moet dan alleen wel op voorraad zijn.

Pil en medicijnen: Nederland versus Duitsland