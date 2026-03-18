Brussel wil registratie bedrijf in hele EU voor max 100 euro

BRUSSEL (ANP) - Het moet mogelijk worden om binnen 48 uur en voor maximaal 100 euro digitaal een bedrijf op te zetten dat kan werken in de hele EU. Dat staat in een plan van de Europese Commissie, genaamd EU Inc.

De nieuwe bedrijfsvorm is gericht op start-ups, die vaak moeite hebben door te groeien in Europa vanwege aparte bedrijfsregels in alle lidstaten. Vaak wijken Europese start-ups daarvoor uit naar bijvoorbeeld de VS. EU Inc. bestaat uit een aantal regels die het makkelijker moet maken om binnen de EU te starten, te opereren en te groeien, schrijft de Commissie. Zo hoopt Brussel bedrijven te stimuleren naar Europa te komen of om hier te blijven.

Als het plan wordt aangenomen, hebben bedrijven de keuze voor de nieuwe EU Inc.-bedrijfsvorm of voor een van de 27 nationale bedrijfsvormen van de lidstaten. De Commissie benadrukt dat EU Inc. niet de nationale regels voor bedrijven vervangt, maar dat deze een alternatief biedt voor een bedrijf om makkelijker in meerdere EU-landen tegelijk te opereren.

Belastingidentificatienummer

EU Inc.-bedrijven zouden zich kunnen registreren in elke EU-lidstaat. Daarna zouden ze digitaal via een nieuw centraal EU-register hun belastingidentificatienummer en btw-nummer naar elke lidstaat moeten kunnen overzetten om daar aan de slag te kunnen.

Ook moet het volgens deze regels makkelijker worden een bedrijf failliet te verklaren in de hele EU. Zo worden start-ups in Europa hopelijk aangemoedigd "innovatieve ideeën uit te proberen en te testen, en indien nodig opnieuw te beginnen", aldus de Commissie.

Brievenbusfirma's

Nationale arbeids- en sociale wetgeving wordt niet aangepast door het voorstel, verzekert de Commissie. "Ze zijn op dezelfde manier van toepassing op EU Inc. als op elk ander bedrijf onder de nationale vennootschapswetgeving."

De Commissie hoopt dat het Europees Parlement en de lidstaten nog voor het einde van het jaar stemmen over het plan. Met name vanuit het Europees Parlement is er kritiek op het voorstel. Parlementariërs vrezen dat brievenbusfirma's makkelijker kunnen worden opgezet in EU-lidstaten.