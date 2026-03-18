ING verwacht wereldwijd 1250 banen te schrappen

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 12:58
AMSTERDAM (ANP) - ING verwacht dit jaar wereldwijd zo'n 1250 van de ruim 60.000 banen te schrappen. Dat meldt de bank in een presentatie over digitalisering en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Vooral op afdelingen voor klantenonderzoek en aanverwante activiteiten denkt ING met minder mensen verder te kunnen.
Vorig jaar werd al duidelijk dat ING van plan is om banen te schrappen. In een bij uitkeringsinstantie UWV ingediende prognose meldde het financiële concern mogelijk tot 950 banen in Nederland te schrappen. Dat gebeurt onder andere omdat functies kunnen worden vervangen door AI-systemen.
ING wil met de inzet van technologie grotere hoeveelheden werk doen zonder dat het aantal werknemers of de kosten even hard meegroeien. In zijn presentatie voor een door Morgan Stanley georganiseerde conferentie wijst de bank bijvoorbeeld op de vele geautomatiseerde gesprekken met klanten waar geen medewerker bij aan te pas komt. ING werkt ook aan de inzet van een AI-agent bij het verstrekken van hypotheken.
