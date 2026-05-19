Brussel wil voor zomer meer geld naar boer om hoge kunstmestprijs

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil voor de zomer een financieel steunpakket hebben voor boeren die het hardst getroffen worden door de hoge prijzen voor kunstmest. Dat meldt de Europese Commissie dinsdag in een zogeheten Actieplan voor kunstmest.

De Commissie wil het geld voor de zomer hebben omdat boeren nu al in kaart brengen hoeveel kunstmest ze nodig hebben voor de oogst van 2027. De kunstmestprijzen zijn nu met name hoog vanwege de afsluiting van de Straat van Hormuz. Hoewel er geen sprake is van een tekort aan kunstmest, zorgt de hoge prijs er wel voor dat boeren mogelijk minder gaan verbouwen, waarschuwt de Commissie.

De Commissie wil het geld vrijmaken uit het bestaande landbouwbudget. Waar mogelijk moeten voorschotten worden verleend. Boeren die kunnen bewijzen dat ze kunstmest efficiënt zullen gebruiken, moeten ook snel aanspraak kunnen maken op het EU-geld, aldus de Commissie. Hoeveel geld uit het landbouwbudget hiervoor zal kunnen worden gebruikt, wil het dagelijks bestuur van de EU voor de zomer melden.