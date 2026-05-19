Steun voor kritische oproep aan Shell blijft steken op 13 procent

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 16:11
LONDEN (ANP) - Een minderheid van ongeveer 13 procent van de aandeelhouders van Shell heeft voor een voorstel gestemd dat het olie- en gasbedrijf oproept een strategie te ontwikkelen voor een eventuele daling van de vraag naar fossiele brandstoffen. Het groene beleggerscollectief Follow This diende het voorstel in en verwijst naar scenario's waarin klimaatbeleid tot minder vraag naar olie en gas leidt.
Follow This is al jaren kritisch over het klimaatbeleid van Shell en riep bij eerdere aandeelhoudersvergaderingen op tot snellere actie om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit keer wijst het collectief op twee scenario's van het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarin de vraag naar fossiel daalt en de bijbehorende risico's voor aandeelhouders van Shell.
"Dit is geen retorische of ideologische vraag, maar een financiële", zei de Nederlandse Follow This-oprichter Mark van Baal tijdens de bijeenkomst. "Het is gemakkelijk om afgeleid te raken door tijdelijke oorlogswinsten", verwees hij naar de door de Iran-oorlog sterk gestegen energieprijzen en winsten voor olieconcerns.
