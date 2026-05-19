Spaanse oud-premier Zapatero bepleit onschuld in coronazaak

MADRID (ANP/RTR/AFP) - De Spaanse oud-premier José Luis Rodríguez Zapatero, naar wie een onderzoek loopt voor misstanden, heeft in een videoboodschap zijn onschuld bepleit. "Ik wil nogmaals benadrukken dat al mijn publieke en privéactiviteiten altijd met absoluut respect voor de wet zijn uitgevoerd."

Naar Zapatero loopt een onderzoek dat draait om coronasteun voor een vliegtuigmaatschappij in 2021, het kleine Plus Ultra. Dat verzorgde vluchten in Zuid-Amerika en er was destijds al kritiek dat het in aanmerking kwam voor tientallen miljoenen euro aan hulpgeld. Zapatero was toen geen premier meer, maar zou wel een hoofdrol hebben gespeeld binnen een netwerk dat besluitvorming heeft beïnvloed om daar financieel van te profiteren.

Zo'n strafrechtelijk onderzoek naar een oud-premier geldt in Spanje als uitzonderlijk. De zaak is pijnlijk voor huidig premier Pedro Sánchez. Er waren al eerder corruptiezaken rond mensen in zijn omgeving en ook Zapatero staat bekend als een politiek bondgenoot.