ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse oud-premier Zapatero bepleit onschuld in coronazaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 16:14
anp190526130 1
MADRID (ANP/RTR/AFP) - De Spaanse oud-premier José Luis Rodríguez Zapatero, naar wie een onderzoek loopt voor misstanden, heeft in een videoboodschap zijn onschuld bepleit. "Ik wil nogmaals benadrukken dat al mijn publieke en privéactiviteiten altijd met absoluut respect voor de wet zijn uitgevoerd."
Naar Zapatero loopt een onderzoek dat draait om coronasteun voor een vliegtuigmaatschappij in 2021, het kleine Plus Ultra. Dat verzorgde vluchten in Zuid-Amerika en er was destijds al kritiek dat het in aanmerking kwam voor tientallen miljoenen euro aan hulpgeld. Zapatero was toen geen premier meer, maar zou wel een hoofdrol hebben gespeeld binnen een netwerk dat besluitvorming heeft beïnvloed om daar financieel van te profiteren.
Zo'n strafrechtelijk onderzoek naar een oud-premier geldt in Spanje als uitzonderlijk. De zaak is pijnlijk voor huidig premier Pedro Sánchez. Er waren al eerder corruptiezaken rond mensen in zijn omgeving en ook Zapatero staat bekend als een politiek bondgenoot.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

Loading