Rellen in Zwitserse stad Lausanne na fatale politieachtervolging

LAUSANNE (ANP/DPA) - In de Zwitserse stad Lausanne zijn voor de tweede nacht op rij rellen geweest. De onrust volgt op een politieachtervolging waarbij een 17-jarige jongen op een gestolen scooter om het leven kwam.

De politie zegt dat in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer tweehonderd mensen, voornamelijk jongeren, bij de rellen betrokken waren. Die zouden met molotovcocktails, vuurwerk en stenen hebben gegooid en onder meer prullenbakken in brand hebben gestoken. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas om de menigte onder controle te krijgen. Er zijn geen gewonden gemeld, maar wel zeven arrestaties.

De tiener stierf zondag toen hij tijdens de achtervolging de controle over zijn voertuig verloor. Hij botste tegen een garage en overleed ter plaatse. Nabestaanden ontkennen in Zwitserse media dat de jongen de scooter had gestolen. Hij was volgens hen geen bekende van de politie.

Lausanne ligt in het westen van Zwitserland en aan het Meer van Genève.